野球を忘れる時間が、マウンドでの強さを研ぎ澄ませている。ヤクルトは２３日の阪神戦（甲子園）に４―３で逆転勝ちし、今カードを白星発進。首位タイで並んだ阪神、巨人に０・５ゲーム差まで肉迫した。打線は相手先発・才木に６回３安打無得点と苦戦。それでも１点を追う８回、３番手・岩崎を攻め、連打と四球で一死満塁とすると、岩田が左翼線へ２点適時二塁打を放って逆転した。代打・サンタナへの申告敬遠で再び満塁とし、