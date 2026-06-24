宮城県名取市の交番前に爆竹が置かれる事案が５月にあり、警察が軽犯罪法違反や威力業務妨害の疑いで捜査をしている。地元警察はポリ鬼目的の犯行とみているというが、ポリ鬼ってなんだ？警視庁生活安全部のＸアカウントが２０２５年にポリ鬼について投稿している。「『ポリ鬼』→ポリス（警察）で鬼ごっこ『ポリまき』→ポリス（警察）をまく（逃げる）」と解説したうえで、「少年達が悪ふざけで行うことが多いですが、犯罪と