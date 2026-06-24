俳優の柿澤勇人が、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。柿澤勇人＝テレビ朝日提供劇団四季で初舞台を踏み、現在は演劇を中心に活躍を続ける柿澤。曽祖父、祖父と二代続けて“人間国宝”という稀な家系に育ったが、自身は幼少期からプロのサッカー選手を目指し、強豪校のサッカー部で汗を流していたそう。しかし、高校生の時に劇団四季の『ライオンキング』を観劇して衝撃を