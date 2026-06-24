福岡管区気象台は24日午前5時34分、福岡県気象解説情報（線状降水帯半日前予測）を発表しました。福岡県では24日朝から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象台では最新の情報を確認するよう呼びかけています。