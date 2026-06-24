いまだ鎮火の兆しを見せない「中傷動画」疑惑。高市首相の陣営はライバル候補を対象に1日100本〜200本の動画を作成・拡散したと報じられるが、誹謗中傷への問題意識とともに疑惑の根幹をなすのは中傷動画の影響度だ。果たして、ネット空間での「工作」は本当に選挙結果を左右し得るのか。その拡散メカニズムから考える。※新潮QUEで配信中【高市「中傷動画」で世論操作はできるのか――ショート動画の拡散アルゴリズムから考察す