国民生活時間調査の結果NHK放送文化研究所が発表した国民生活時間調査の結果が大きな注目を集めている。調査対象となった平日に15分以上テレビをリアルタイムで見た人の割合は、20代で33％、30代で43％にとどまった。すなわち、20代の約7割、30代の約6割がテレビをほとんど見ていないことになる。何年も前から「若者のテレビ離れ」が叫ばれているが、その実態を改めて浮き彫りにした調査結果である。【ラリー遠田/お笑い評論家】