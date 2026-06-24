ドル円、１６１円台半ばで振幅ドル高が続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６１円台半ばでの振幅が続いた。東京時間に１６１円台後半まで買い戻されていたものの、海外時間に入って戻り売りに押される展開。本日のロンドン時間でも見られたが、ここ数日突然売りが入り、ドル円が急落。ただ、下値での押し目買い意欲にサポートされ元の位置に戻す展開が見られている。 日銀の日銀当座預金残高の