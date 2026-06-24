この兄弟にこの母あり平成4（1992）年6月24日、神奈川県逗子市に暮らす82歳の女性が急逝した。長男は作家で政治家、次男は人気俳優で歌手、実業家。昭和の日本社会に多大な影響を与えた“石原兄弟”の実母、光子さんである。【秘蔵写真】自宅で朝食を頬張る若き日の裕ちゃん慎太郎氏とスーツ姿で真顔も兄の慎太郎氏は昭和31（1956）年1月、大学在学中に『太陽の季節』で芥川賞を受賞。賛否両論を巻き起こし、作品に登場する