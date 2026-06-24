◆ファーム・リーグソフトバンク２―１巨人（２３日・タマホームスタジアム筑後）巨人の又木鉄平投手（２７）が６回まで６安打２失点で試合を作った。２３日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（タマスタ筑後）に先発。実績のある中村晃、山川がスタメンに名を連ねたソフトバンク打線に対して粘りの投球を披露。味方の失策などで招いた６回１死二、三塁のピンチも、空振り三振と遊ゴロで切り抜けた。２軍では前回登板となっ