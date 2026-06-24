「誹謗中傷動画」を巡る問題で連日、批判にさらされる高市早苗首相（65）に“異変”が。衆人環視の中、手元を震わせ、よろめく様子がテレビカメラに捉えられたのだ。あらためて今、その体調を不安視する声が広がっている。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」高市首相は英国、イタリア両国首相との会談とフランスでのG7サミットに臨むため、6月13日に民間チャーター機で英国