女優の寺島しのぶが、フランス人の夫・ローラン・グナシア氏との夫婦ショットを披露した。寺島は２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「イタリア大使館行って来ました。明日はまた早起きです。フランス戦みます」とつづり、頭にローランさんがあごを乗せている密着ショットをアップした。この投稿には「しのぶさんＮＥＷヘアスタイル可愛いですね」「ヘアースタイルがめっちゃお似合い」「良いお写真！」「お二人とも