性犯罪の被害に遭った被害者を弁護する専門家盗撮の被害に遭った女性から依頼を受けて示談交渉を行った際に加害者側から管理する口座に振り込まれた示談金を勝手に引き出すなどして着服したとして業務上横領の容疑で元弁護士の岸本学容疑者（52）が逮捕された。岸本容疑者はこれまで1300万円余を複数の依頼者に渡さなかったなどとして所属する第一東京弁護士会から除名処分を受けていた。岸本容疑者が逮捕直前まで就いていた意外