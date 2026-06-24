巨人の西舘勇陽投手（２４）が、２４日の広島戦（マツダ）で今季２勝目を懸け先発する。２３日は敵地で最終調整。当日は雨予報だが「試合前に切り替えて、集中力だけは切らさずに」と意気込んだ。５月３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板、初勝利を挙げ、続く７日のロッテ戦（東京Ｄ）では７回１１１球の熱投。「１軍で２試合良い投球ができている。いつも通り、変えたところはない」と、良いイメージを持ちながら調整