「週刊新潮」6月11日号で報じた公益財団法人・全日本空手道連盟（全空連）を巡る騒動が新たな展開を見せている。一族支配を続けようとする自民重鎮に抗う動きが顕在化し、攻防は激しさを増しているという。＊＊＊【写真を見る】仕事を祖父に押し付けて…会長に抜てきされた「笹川堯氏の孫」紛糾の末に流会6月15日、全空連の関連組織の中で最大の会員数を誇る全日本空手道松涛館（全空松）の常任理事会が都内で開かれた。全空