日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２４日に放送された。屋外から総合司会の水卜麻美アナウンサーと水曜パーソナリティーの俳優・戸塚純貴が番組スタートのあいさつを行った。ここで水卜アナは「さみしい現実からずっと目をそらしていたんですけど、戸塚さんってきょうでいなくなっちゃうんですか？」と発言。戸塚は「いやいやいや、まだきょう終わっていないんで。まだわからないんで」と言葉を