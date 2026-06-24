◇パ・リーグソフトバンク0―5オリックス（2026年6月23日みずほPayPay）現役ドラフトで新加入したソフトバンクの中村稔が、24日のオリックス戦で移籍後初先発する。腰痛を発症してリハビリ組に移管された徐若熙（シュー・ルオシー）の代役を託され、「スクランブルでの先発は初めてですが、チャンスですし楽しみの方が大きい」と話した。倉野投手コーチは「長いイニングを投げるスキルはある。ブルペンデーとは考えて