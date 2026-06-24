◇パ・リーグ日本ハム4―0ロッテ（2026年6月23日エスコンＦ）あの日、ベンチ裏で取り乱した姿はもうない。同じ相手、同じエスコンで日本ハム・北山が雪辱を果たした。105球を投げ3安打で今季2度目の無四球完封。二塁を踏ませず自身6連勝で7勝目を挙げ、ロッテ戦は24年4月20日以来、約2年ぶりの白星をつかんだ。「“あれ”は頭に残っていましたし、リベンジする気持ちで上がった」。北山が言う“あれ”とは、今季初登板だ