◇パ・リーグソフトバンク0―5オリックス（2026年6月23日みずほPayPay）【杉本正視点】長い回を投げる投手が出てこなければリリーフ投手へ負担がかかりすぎてしまう。現在のローテーションは大津や前田悠が成長中だが、5回3失点だった上沢の復帰も光明の一つと言えると思う。右肘のコンディション不良からの復帰戦。直球の最速は150キロに届かず、出力が出きっていないようだった。代わりに変化球の割合を増やし、対応