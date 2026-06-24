4人組ガールズグループ「cosmosy」の新曲「StayAlive」が、日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（7月2日スタート、木曜後11・59）の主題歌「StayAlive」で日本デビューすることが決定した。メンバーは全員日本人だが、韓国を拠点に置き、昨年4月にデビュー。K−POPで主流のテクノポップを独特な世界観に落とし込んでグローバルに活動してきた。日本デビュー曲となる「StayAlive」は、ドラマのミステリ