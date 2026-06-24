◇パ・リーグ日本ハム4―0ロッテ（2026年6月23日エスコンＦ）今季7度目のコンビには強い信頼関係があった。先発・北山の105球目がグラブに収まると、日本ハム・進藤勇也捕手（24）は小走りでマウンドへ向かい、北山と肩を寄せ合った。「真っすぐだけじゃなくて他の球種も一級品だと思うので、全部任せています。要求通りに北山さんも投げてくれたので、こういう結果になった」許した安打はわずか3本、一度も走者を得点