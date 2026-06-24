◇パ・リーグソフトバンク0―5オリックス（2026年6月23日みずほPayPay）ソフトバンクは23日、今季5度目の零敗を喫し、連勝が2で止まった。右肘のコンディション不良から5月15日以来の復帰となった先発・上沢直之投手（32）が5回3失点と試合をつくるも、打線が散発3安打と援護できない。9回には石塚綜一郎捕手（25）が顔面に死球を受けるアクシデントもあり、1敗以上にダメージの残る黒星となった。今季のオリックス戦は4連