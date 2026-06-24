俳優の宅麻伸が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、宅麻は江戸幕府12代将軍・徳川家慶を演じる。【写真】えっ！出演するの！！『逆賊の幕臣』で大河初出演となるお笑い芸人宅麻が演じる家慶は、長年君臨した父・家斉の死後、賄賂政治で乱れた幕府を建て直す必要に迫られ、綱紀粛正や倹約を重んじる天保の改革を行うも世の反発を抑えきれず失敗。いたって