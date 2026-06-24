米疾病対策センター（CDC）＝2023年7月、米ジョージア州アトランタ（共同）【ワシントン共同】世界的に権威のある米医学誌JAMAネットワークオープンは23日、新型コロナウイルスワクチンの有効性を分析した論文を掲載した。当初、米疾病対策センター（CDC）の週報に掲載される予定だったが、ワクチン懐疑派のケネディ厚生長官と関係の近いCDC幹部に阻止されていた。同医学誌が研究の妥当性を認めた。CDCは厚生省の所管下にある