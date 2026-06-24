名古屋市西区で先月、乗っていたタクシーの運転手をハサミで脅して現金を奪ったなどとして、看護師の女が強盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは西区に住む看護師・筧眞弓容疑者(62)です。先月8日、西区天塚町まで乗ってきたタクシーの男性運転手(34)にハサミを突き付け、「刺したろか」などと脅し現金5000円を奪った上、乗車料金3200円を支払わずに逃げた疑いが持たれています。警察