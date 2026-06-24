cosmosyの「Stay Alive」が、ドラマ『親愛なる夫へ』（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌に起用された。 （関連：moxymill、HANA、MYERA、cosmosy、RealRomantic……『日プ女子』元練習生が続々デビュー飛躍を続ける現在地） 同楽曲の主題歌決定で、自身初の日本のテレビでのドラマタイアップとなる。 同ドラマは田中麗奈と古川雄大がW主演を務め、完全オリジナル脚本で描く夫婦心サスペンス。行き過ぎた愛情ゆ