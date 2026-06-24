世界39の国と地域で総合人材サービスを手掛けるランスタッド（オランダ）は、「エンプロイヤーブランドリサーチ2026 日本版」を公表した。調査では、働き手が企業に求める価値や転職・離職に関する意識を分析。給与への不満と期待のギャップ、世代ごとの価値観の違い、そして日本企業に根強く残る働き方の課題が明らかになった。（Diamond WEEKLY編集室）離職理由の1位は「ワークライフバランス改善」日本の労働市場は依然として