生成AIが仕事の中身を書き換え、働き方さえ定まらない時代。時間術や習慣化の本を何冊買っては試しても続かなかった、という人も多いだろう。実はそうした本の多くは、ピーター・ドラッカーが60年前に著した『経営者の条件』に源を持ち、本書は「努力しても続かない」その悩みに、たったひとつの答えを差し出す。経営者向けに見える題名のこの一冊が、なぜいま普通の私たちの足場になりうるのかを問い直してみよう。本連載では、膨