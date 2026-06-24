韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが圧巻のボリューム感で視線を奪っている。【写真】キム・ヒョニョン、水着から零れ落ちそうな圧巻ボリュームキム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「MAXQとともにした時間が積み重なり、MAXQの表紙モデル30人レジェンドに選ばれました」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、授賞式会場とみられる華やかな空間で輝かしい笑顔を見せるキム・