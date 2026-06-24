旧村上ファンド代表の長女ら「モノ言う株主」が、再び鉄道会社の株を取得している。なぜ鉄道会社がアクティビストに狙われるのか？廃線や球団売却を迫られた西武鉄道や、東京ディズニー株を抱える京成電鉄の事例をなぞりつつ、外国人株主に反論したJR東海の逸話から、鉄道会社の使命について今一度考えたい。（ライター前林広樹）なぜモノ言う株主から鉄道会社が狙われるのか？最近また、いわゆるモノ言う株主（アクティビスト