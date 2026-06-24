「なんでそんな言い方するの？」「バカにされてるのかな……」。嫌味を言われると、ついカッとなったり、後からモヤモヤしたりするものです。しかし、頭のいい人ほど、その場の感情で反応しません。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）より、その具体的な方法を一部抜粋・再編集して紹介します。「他人のひとこと」に振り回されないようにするには？人にきついことを言われて、心がずしん