KOMODOは6月23日、Valve社の「Steam Machine」の国内販売を開始した。日本のほか、台湾、香港での同時発売となったためか、販売ページのKOMODO STATIONには一時、順番待ちが発生しアクセスができない状況が続いていた。●最大4K・60FPSで遊べる Steamとはもちろん相性バツグンSteam Machineは、人気PCゲームプラットフォーム「Steam」のPCゲーム体験を、家庭用ゲーム機のように手軽に楽しめるよう設計・開発されたゲーミングシ