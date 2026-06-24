日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。鎌田大地の２戦連発ゴール、上田綺世の２発、伊東純也のW杯初得点で４−０の完勝を収めた。これは日本代表史上、W杯での最多得点・最多得点差の記録的勝利だった。試合後、現地で取材していたメキシコメディア『Hora Cero』のエリク・メルチョル記者に日本の印象を訊くと、「本当に素晴らしい試合だった」と切り出し、こう絶賛した。「日本代