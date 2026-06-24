【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが、7月1日にフジテレビで放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』に出演する。 ■新ドラマ『Tokyo middle 30』では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを担当 デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト『のん10≧20（のんテントゥエンティ）』を始動させることを発表したのん。 2017年にテレビコ