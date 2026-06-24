24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比480円安の6万9290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては498.38円安。出来高は2万2109枚だった。 TOPIX先物期近は3983ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比7.38ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69290-480 22109 日経225m