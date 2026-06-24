ヤクルトは23日、オリックスや西武でプレーしたレアンドロ・セデーニョ選手が来日したことを発表しました。セデーニョ選手は2023年にオリックスに加入し、初年度は57試合に出場して9本塁打を記録。2年目には98試合で15本塁打をマークしました。2025年は西武に移籍し、74試合で7本塁打を放っていました。今季はサンディエゴ・パドレス傘下でプレーしており、5月28日にヤクルトが獲得を発表しています。セデーニョ選手は球団を通じて