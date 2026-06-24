坂井瑠星騎手（２９）＝栗東・矢作＝が２３日、大阪市内の阪急うめだ本店で自身がコンディショニングサポート契約を結ぶ「ＴＥＮＴＩＡＬ」初となる掛け布団専門のＰＯＰＵＰストアの一日店長を務めた。限定名刺手渡し、２ショットチェキ撮影会、寝具接客体験を行い、「小さいお子さんから大人の方までたくさん来ていただきました。『坂井騎手を見てジョッキーを目指した』という方もいらっしゃって、本当にありがたいと思います