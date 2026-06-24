食べ物を乞うキリギリスにアリがスープを振る舞う…心温まるはずの場面なのだが…。【漫画】本編を読むラストを知った瞬間、それまで見ていた世界が少しだけ違って見える。そんな“考えるほど怖い”5コマ漫画を発表している伊東（@ito_44_3）さん。今回は、童話「アリとキリギリス」を題材にした作品「ウミガメのスープ」を紹介する。■誰もが知る童話を不穏にアレンジウミガメのスープ01ウミガメのスープ02ウミガメのスープ03今回