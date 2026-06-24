2026年6月21日、中国メディアの中国新聞週刊は、TOTOが伝統的なセラミックス技術を武器に半導体分野で躍進する一方、中国のトイレ市場では苦戦していると報じた。記事は、TOTOの2025年度の純利益が前年度の3．3倍に急増したことを紹介。最大の「功労者」は衛生陶器事業ではなく、営業利益289億円を稼ぎ出し利益率43％に達した半導体関連の「新領域事業」だったとし、この事業がグループ全体の営業利益の半分以上を占めたと伝えた。