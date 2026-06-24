「新馬戦」（２８日、福島）伯父に１２、１３年中京記念を連覇したフラガラッハなどがいるレッジェランツァ（牡２歳、父シスキン、美浦・田中博）が日曜福島５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイ。山崎助手は「体を硬くしやすいので慎重に調整してきましたが、追い切りの走りを見ても能力は感じます。子どもっぽさがありつつも、性格は真面目です」と素質を伝える。１週前の美浦Ｗでは、僚馬２頭を両サイドに置く形で６Ｆ