「有力馬次走報」（２３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆安田記念でＧ１初制覇を飾ったシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博）、チャンピオンズマイル１２着のシュトラウス（牡５歳、美浦・武井）はともに馬の状態次第で、予備登録を済ませているジャックルマロワ賞・Ｇ１（８月１６日・仏ドーヴィル、芝１６００メートル）