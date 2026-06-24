「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）春のうっぷんを晴らす。態勢が整わず、クラシックへの出走がかなわなかったバドリナート。初夏伝統の世代ハンデ戦で、重賞初Ｖを飾り、再飛躍の足掛かりとしたい。「２歳のときからいい馬。ホープフルＳでもいい競馬だった」と松永幹師が言うように、完成度の高さは早くから見せていた。未勝利戦を４馬身差で快勝すると、萩Ｓも連勝。２歳Ｇ１では好位のインから強気にレース