「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）力を要する馬場で激走だ。重賞初挑戦のバルナバは、稍重の２勝クラスで素質馬ダノンジョーカーに完勝。良馬場でも３勝クラスは２馬身差で勝利するなど、ハービンジャー産駒らしく時計がかかる馬場にめっぽう強い。開幕週の良馬場だった福島民報杯は９着に敗れたが、今回の舞台は函館。恵みの雨があれば、重賞でも侮れない。北海道では昨年３、５、１２着。滞在２戦目以降は凡走したが、梶