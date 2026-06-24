「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉先週の函館で新馬勝ちしたノリヤンモーニン（牡、佐藤悠）は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）へ。６月７日の阪神で新馬勝ちした僚馬のビスケットサンド（牝）は中京２歳Ｓ（８月３０日、芝１４００メートル）を目標にする。〈美浦〉２５年セレクトセー