「新馬戦」（２８日、福島）期待の良血馬がついにベールを脱ぐ。Ｇ１・４勝馬ラッキーライラックを母に持つラッキースパークルが、日曜福島５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎える。母と同じ松永幹師の管理馬で担当者も同じ。将来性豊かなエピファネイア産駒の素質馬が、Ｖ発進を決めるか。初夏のみちのくをしびれさせる。日曜福島５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイするラッキースパークル（牡２歳、松永幹）。母は