「新馬戦」（２７日、函館）新種牡馬ジャンダルム産駒のルギッドドランジュ（牝２歳、美浦・秋本）が今週末の函館新馬戦で初陣を迎える。父は２２年スプリンターズＳの覇者で、父譲りのスピードを受け継いでいる。吉田助手は「いいスピードのある馬です」と評価する。２歳牝馬だけに気性面の心配はあるが、「オンとオフがしっかりしていて、おおらかで大人っぽいところがあります」とうなずく。初戦から力を出せるタイプだ。