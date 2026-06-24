アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡から過去最大の1900万バレルの石油が一日で輸送されたと主張しました。アメリカトランプ大統領「（22日に）1900万バレルの石油がホルムズ海峡を通過した。海峡の歴史上で最大だ」トランプ大統領は23日、ホルムズ海峡の石油輸送の状況についてこのように述べたうえで、「原油価格は急落している」と強調しました。また、イラン側が損傷を受けた核関連施設へのIAEA＝国際原子力機関による