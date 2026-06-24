今月10日にまとめられた皇族数の確保に関する「立法府の総意」。政府に伝達され、皇室典範の改正案を作成する作業が行われている。6月19日、木原稔官房長官は衆院と参院の正副議長に報告を行った。「木原官房長官はこの日の記者会見で、両院の正副議長に皇室典範改正の骨子を伝え了承されたと述べ、改正案の要綱の作成に進むことを明らかにしています。政府側が正副議長に報告したのは、国会の取りまとめとの食い違いを防ぐためと