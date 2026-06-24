「開幕直前にキャプテンを務めていた遠藤航選手（33）がけがの影響でチームを離脱し、新主将を板倉滉選手（29）が務めることになりました。自身の出場の有無にかかわらず、チームを一つにまとめています」（スポーツ紙記者）FIFAワールドカップ’26北中米大会に臨んでいるサッカー日本代表。6月26日（日本時間）には、グループリーグ突破を懸けて、スウェーデンと激突する。世界一を目指して戦うサムライブルーのキャプテンの素顔