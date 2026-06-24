W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で撮られた1枚が世界でバズっている。22日（日本時間23日）、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがオーストリア戦で2得点。W杯通算で18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。記録をさらに伸ばした2点目直後、生まれた写真だ。世界の羨望と嫉妬を一人の男性が一身に受けた。前半38分にW杯歴代単独最多となる通算17点目