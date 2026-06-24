猫白血病の可能性があり隔離されていた子猫さんは、検査結果が陰性転換したので、同じくらいの年代の子猫さんたちと合流することになったのだそう。元気いっぱいに遊ぶ姿は、1.1万回以上も再生され、「同じくらいの大きさの遊び相手が出来て楽しそう。良かったね！！」「楽しそうですね」とのコメントが集まっています。 【動画：仲間と出会った保護子猫→みんなで遊ばせようとしたら…ずっと見ていたくなる『はじめましての光